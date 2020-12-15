Akıllı saat pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6 büyüdü: İşte lider markalar

Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre; üçüncü çeyrekte akıllı saat satışları yüzde 6 artış gösterdi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple, akıllı saat pazarındaki liderliğini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.

(Akıllı saat toplam pazar: 2019 3. çeyrek / 2020 3. çeyrek)

LİDER YİNE APPLE OLDU

Açıklanan verilere baktığımızda, Apple'ın yüzde 28'lik payla akıllı saat pazarına liderlik ettiğini görüyoruz. Yoluna sadece Apple Watch ile devam eden Apple, bu yılın ilk yarısında yüzde 51.4 olan pazar payının bir kısmını Çinli rakiplerine kaptırmış durumda.

Huawei ise yılın ikinci yarısından itibaren pazar payını artırarak yüzde 15 ile ikinci sıraya yerleşti. Ardından Güney Koreli şirket Samsung yüzde 10 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

APPLE GELİRLERDE DE LİDER

Apple, geçen yıla göre yüzde 18 artışla 2,3 milyar dolar gelir elde ederek tüm pazar gelirinin yüzde 50’sine ulaştı. Bunun en büyük nedeni ise, Apple'ın oldukça pahalı ürünler piyasaya sürmesi olarak gösteriliyor.

100 MİLYON BARAJINI GEÇECEK

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir rapora göre, 2018'de tahmini 43.87 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren akıllı saat pazarı, 2024 yılında 108.91 milyon adet sevkiyata kadar çıkacak.

Bu büyük büyümenin ise sağlık ve fitness yönetimi için artan taleplerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca sağlık odaklı akıllı saatlerin de önümüzdeki yıllarda pazara öncülük etmesi bekleniyor.

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