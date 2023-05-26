Akıllı saat satışlarında düşüş sürüyor: İşte en çok satan markalar Apple hem satış hem de gelir açısından küresel akıllı saat pazarında liderliğini koruyor. İşte son rakamlar...

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2022 yılını büyümeyle kapattı.

2023'te satışlar düştü

Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından sağlanan verilere göre, küresel akıllı saat pazarı 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 1,5 oranında küçüldü. Böylelikle pazar üst üste iki çeyrek küçülmüş oldu.

Zirvede Apple var

Apple, yılın ilk çeyreğinde yüzde 26'lık pazar payıyla ilk sıradaki yerini koruyor. Ancak şirketin payı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 32 seviyesindeydi.

Hindistan markası Fire-Boltt ise yüzde 9’luk pazar payıyla ikinciliği Samsung’la paylaşıyor.

Bölgesel bazda bakıldığında akıllı saat satışlarının yüzde 27’sinin Hindistan’da yapıldığı görülüyor. Hindistan’ı yüzde 26 ile Kuzey Amerika izliyor.