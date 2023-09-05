Akıllı telefon pazarında çöküş! Kayıplar yüzde 20'leri aştı Akıllı telefon pazarının zirvedeki isimleri Samsung ve Apple ikinci çeyreği büyük düşüşle kapattı. Buna rağmen, Çinli üreticilerin satışlarını artırması dikkat çekti.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2023'te de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Geçen yılın dördüncü çeyrek analizlerine göre akıllı telefon pazarı 270 milyon civarında satış yaptı ve yıllık yüzde 17 düşüş yaşadı. Böylece akıllı telefon pazarı, son 10 yılın en kötü dördüncü çeyreğini geçirdi.

İkinci çeyrekte sert düşüş devam ediyor

Akıllı telefon pazarının zirvedeki isimleri Samsung ve Apple ikinci çeyreği büyük düşüşle kapattı.

Yılın ikinci çeyreğinde 272 milyon adet akıllı telefon satılırken yüzde 6.6 düşüş yaşandı. İlk çeyrek satışları da dahil edildiğinde toplam satış 522 milyon oldu. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13.3 daha düşük.

İkinci çeyrekte Samsung, 53.9 milyon adet satarken Apple da 42 milyon iPhone sattı. Bu iki firma çift hanelerde düşüş kaydetti.

Samsung'un satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,4 azalırken, Apple'ın satışları ise yüzde 21,2 düşüş gösterdi.

Pazarın şampiyonu ise Tecno, Infinix gibi markaların çatı firması Transsion oldu. Şirket, satışlarını yüzde 71,9 artırarak 25.1 milyona çıkarmayı başardı. Vivo, Oppo ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler de satışlarda çift haneli büyüme kaydetti.

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre küresel akıllı telefon pazarı 2023'te on yılın en düşük seviyesini görecek.

Counterpoint Research, 2023 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 1,15 milyar cihaza düşmesini beklediğini açıkladı.

Öte yandan, yıllık sevkiyatlar açısından Güney Koreli üretici Samsung, uzun bir süredir liderlik koltuğunda oturuyor.

Analistler, özellikle iPhone 15 serisiyle birlikte bu yıl Apple'ın Samsung'u geçebileceğini düşünüyor.