Akıllı telefon pazarında milyonlarca sipariş iptal ediliyor

Son analizlere göre, 2022'de planlanan Android akıllı telefon üretimi 170 milyon azaltıldı. Benzer bir durum iPhone'larda da var.

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Apple'ın talep azlığı ve yüksek enflasyon nedeniyle, geçtiğimiz haftalarda iPhone ve AirPod üretimini azaltma kararı almıştı.

170 MİLYON SİPARİŞ İPTAL EDİLDİ

Benzer bir adım Android tabanlı telefon üreticilerinden de geldi. Dünya genelinde üretim ve hammadde maliyetlerinde yükseliş ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği olumsuzluklar, milyonlarca siparişin iptal olmasına neden oldu. Anroid telefon üreticileri toplamda 170 milyon siparişi iptal etti.

Ayrıca Android üreticilerinin Qualcomm ve MediaTek gibi çip üreticilerinden indirim istediği belirtildi.

İndirimle piyasanın hızlanacağına inanmayan çip devlerinin bu teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor.