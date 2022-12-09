Akıllı telefon pazarındaki çöküş sürüyor

Yılın dördüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 11 civarında düşüş yaşadı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Daha önce, Samsung'un 50 milyon akılllı telefonunun depolarda kaldığını sizlerle paylaşmıştık. Gelen raporlar, pazardaki genel düşüşün sürdüğünü gösteriyor.

Akıllı telefon pazarı yüzde 11 daraldı

Yılın dördüncü çeyreğinde 289 milyon akıllı telefon üretilirken, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı.

Samsung, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,9'luk bir artışla toplam 64,2 milyon cihaz üretimi gerçekleştirdi. Böylece Güney Koreli dev, akıllı telefon üretiminde lider konumunu korudu.

Apple ise, çeyrekten çeyreğe yüzde 6’lık bir artışla 50,8 milyon cihaz üretimi gerçekleştirdi.

Listede geriye kalan üç isim ise kendi alt markaları ile beraber Xiaomi (Redmi, Poco ve Black Shark), Oppo (Realme ve OnePlus) ve Vivo (iQOO) olarak kayıtlara geçti.