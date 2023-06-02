Akıllı telefon satışları düşmeye devam ediyor International Data Corporation'ın (IDC) üç aylık dönemi kapsayan son raporuna göre, akıllı telefon pazarındaki daralma sürüyor.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam etti.

Geçen yılın dördüncü çeyrek analizlerine göre akıllı telefon pazarı 270 milyon civarında satış yaptı ve yıllık yüzde 17 düşüş yaşadı. Söz konusu düşüş, 2023 yılında da devam ediyor.

Tahminler pazarın küçüleceği yönünde

International Data Corporation'ın (IDC) üç aylık dönemi kapsayan son raporuna göre, akıllı telefon pazarındaki daralma sürüyor.

IDC, akıllı telefon sevkiyatlarının 2023 yılında yüzde 3,2 oranında azalmasını bekliyor.

Öte yandan, akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl için toplam 1,17 milyar adet olması bekleniyor. 2027 yılı için tahminler ise 1.4 milyar adet seviyesinde.

Fiyatlar düşecek

Raporda akıllı telefonların ortalama satış fiyatının da 2023'te 421 dolardan 2027'de 377 dolara düşeceği belirtiliyor.