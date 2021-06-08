Akıllı telefon satışları, ilk çeyrekte yüzde 26 arttı

Gartner'ın raporuna göre, akıllı telefon satışları yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 26 gibi ciddi bir oranda yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk 9 aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azalmıştı. Ancak yıl sonuna doğru hızlı bir toparlama yaşayan pazar, yeni yılda da yükselişini sürdürdü.

Gartner'ın yaptığı araştırmaya göre, akıllı telefon satışları yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 26 arttı.

Araştırmacılara göre, akıllı telefonlarda yaşanan talep patlamasının nedeni koronavirüsün getirdiği kısıtlamalar ve evden çalışma sistemi.

Ayrıca geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde yaşanan sert düşüşler, bu yılın aynı dönemindeki oranlara yükseliş olarak yansıyor.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Yılın ilk çeyreğindeki satış rakamlarına baktığımızda, ilk üçte yer alan markalarda pek bir değişiklik olmadığını görüyoruz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yine zirvede yer alırken, ikinci sırada ise Apple yer alıyor. ABD'li şirket, 2020'nin son çeyreğinde ise ilk sıradaydı. Son dönemlerdeki istikrarlı çıkışını sürdüren Xiaomi ise listenin üçüncü sırasında kendine yer buluyor.