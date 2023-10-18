Akıllı telefon satışlarında büyük düşüş: Kayıplar çift hanelere ulaştı! Akıllı telefon pazarında yaşanan düşüşler durdurulamıyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre, satışlar bir önceki yıla göre yüzde 8 düştü.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Yıllar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2023'te de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Counterpoint Research, bu yılın üçüncü çeyreğine ait akıllı telefon satış rakamlarını paylaştı.

En çok satan markalar

Paylaşılan rapora göre, üçüncü çeyrekte akıllı telefon pazarının lideri, yüzde 20 pazar payına sahip Samsung oldu. Şirketin satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düştü.

Yüzde 16 pazar payıyla ikinci sırada yer alan Apple ise yine bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir kayıp yaşadı.

Üçüncü sıradaki Xiaomi'nin kaybı yüzde 15'leri bulurken, diğer Çinli üreticiler Oppo ve Vivo da çift haneli kayıplar yaşadı.

Satışlar yüzde 8 düştü

Sevkiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında bir düşüş kaydetti. Birçok akıllı telefon üreticisi, satışlarda çift haneli kayıplar yaşadı.

Counterpoint, bu düşüşün nedenini tüketici talebindeki yavaşlamaya bağlıyor. Ancak şirket, yılın son çeyreğinde satışların toparlanacağını düşünüyor.

iPhone 15 serisi, Hindistan'daki festival sezonunu ve Çin'deki 11.11 satışları gibi etkinliklerin, telefon pazarına olumlu yansıması bekleniyor.