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    Akıllı telefon sevkiyatının yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor

    Küresel akıllı telefon sevkiyatının, bu yıl yüzde 6,5 azalmasının beklendiği bildirildi.
    • 01.09.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:47
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    Akıllı telefon sevkiyatının yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları ve dünya genelindeki yüksek enflasyon nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

    Sevkiyatlar düşmeye devam edecek

    AA'da yer alan habere göre, ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation'dan (IDC) yapılan açıklamada, akıllı telefon sevkiyatının 2022'de yüzde 6,5 düşüşle 1,27 milyar adede gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

    Akıllı telefon sevkiyatının yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor #1

    Açıklamada, söz konusu düşüşün, rekor kıran enflasyon, jeopolitik gerilimler ve tüketici talebini önemli ölçüde azaltan diğer makroekonomik zorluklardan kaynaklandığı belirtildi.

    Pazar, gelecek yıl toparlanabilir

    Düşüşün kısa vadeli olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, pazarın yıllık yüzde 5,2 büyüme ile 2023'te toparlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen IDC'nin Araştırma Direktörü Nabila Popal, geçen yıldan bu yana piyasayı aşağı çeken arz kısıtlarının hafiflediğini ve sektörün talep kısıtlı bir piyasaya geçtiğini bildirdi.

    Akıllı telefon sevkiyatının yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor #2

    Popal, yüksek envanter ve ani bir iyileşme belirtisi olmayan düşük talebin orijinal ekipman üreticilerinin paniğe kapılmasına ve 2022 için siparişleri büyük ölçüde durdurmasına neden olduğunu aktardı.

    Ortalama satış fiyatlarının ise ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10 arttığına işaret eden Popal, yıl genelinde ise fiyatların yüzde 6,3 artmasının beklendiğini kaydetti.


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