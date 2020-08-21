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    Akıllı telefonlar alkol tüketimini takip edebilecek

    ABD'li araştırmacılar, akıllı telefonlarla bireylerin alkol tüketimlerini ölçebilecek bir yöntem geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 12:06
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    Akıllı telefonlar alkol tüketimini takip edebilecek

    Birçok yeniliğe ev sahipliği yapan akıllı telefonlar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yeni yapılan bir araştırma, cebimizdeki bu cihazların başka nasıl kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

    Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, akıllı telefonlara yerleştirdikleri sensörlerle bireyin araba kullanmasına engel olacak kadar alkol alıp almadığını görmeyi başardı.

    Bireylerin yürürken ne kadar sallandıklarını ölçen sensörler, 10 adım atan insanların alkol seviyesini yaklaşık yüzde 90 oranında doğru tespit etti.

    "SARHOŞSUN" UYARISI VEREBİLECEK

    Bilim insanları bu yeni yöntemle, cihazlara uyarı sisteminin de yerleştirilebileceğini umuyor. Örneğin bireyler sarhoş olduklarında cep telefonlarındaki uyarı sistemiyle araba kullanmamaları uyarısı alabilecek.

    ALKOLMETRE

    22 KATILIMCI İLE TEST EDİLDİ

    Araştırma 21 ila 43 yaşlarında 22 katılımcı ile yapıldı. Katılımcılar İngiltere ve ABD'nin araba kullanabilmek için belirlenen alkol sınırı olan 100ml kanda 80mg alkole ulaşana kadar her bir saate votka-limon içti.

    Üzerlerinde taşıdıkları akıllı telefonla katılımcılar, her iki saate bir düz bir çizgi üzerinde 10 adım atıp yürüdü.

    Araştırmacılar her defasında, telefonlardaki sensörlerin yürüyüşlerindeki değişiklikleri algılamasıyla, alkol sınırını aşanları doğru tespit etmeyi başardı.

    Sensörlerin, kullanıcıları sarhoş oldukları ve araba kullanmamaları gerektiği konusunda uyaracak şekilde tasarlanması planlanıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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