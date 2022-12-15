Akıllı telefonlar doğrudan Starlink uydularına bağlanabilecek

Akıllı telefonlar, artık mobil internet yerine Starlink uydu ağına bağlanabilecek ve interneti kullanabilecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Starlink'in sağladığı geniş bant internet bağlantısının kapsamını genişletecek. T-Mobile isimli telekomünikasyon şirketi, bu projenin hayata geçirilmesine öncülük edecek.

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, ikinci nesil Starlink uydularının hücresel antenler içereceğini daha önce açıklamıştı. Bu da Starlink uydularının artık mobil iletişimde de kullanılabileceği anlamına geliyor.

Akıllı telefonlarda Starlink devri

-Mobile isimli telekomünikasyon şirketi 2024 yılında akıllı telefonların Starlink'e bağlanmasını sağlayacak. Böylece, hücresel bağlantı olmasa bile telefonlar internete girebilecek.

Söz konusu bağlantı hızı, mobil cihazlardan mesaj, multimedya mesaj (MMS), arama ve WhatsApp gibi bazı mesajlaşma uygulamalarının doğrudan kullanımı için yeterli olacak.

Paylaşılan bilgilere göre Starlink uyduları üzerinden hücresel bağlantı kurma özelliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin tamamında kullanılabilecek. Şirket, söz konusu özelliğin testlerine önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor