Akıllı telefonlar, fiziksel aktiviteyi teşvik ediyor

Avustralya’da yapılan araştırmaya göre akıllı telefonlar, kullanıcıların fiziksel aktivite seviyelerini artırarak daha fazla adım atmalarını sağlıyor.

Son yıllarda oldukça gelişen akıllı telefon teknolojileri, özellikle sağlık alanında kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştırıyor.

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan araştırma, akıllı telefonların, kullanıcıların aktivite seviyerini artırdığını ortaya koydu.

Avustralyalı uzmanlar, 7 bin 454 kullanıcıdan elde edilen verileri birleştiren araştırmada; teknolojilerin, aktivite seviyelerinde küçük ila orta dereceli bir değişikliği tetiklemede başarılı olduğu sonucuna vardı.

DAHA FAZLA ADIM ATMAYA TEŞVİK EDİYOR

Çalışmanın sonucunda akıllı telefonlar ile fitness uygulamaları ve giyilebilir aktivite izleyicilerini kullananların, kullanmayanlara oranla günlük ortalama 1850 adım daha fazla attığı ortaya çıktı.

Ayrıca fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi nedeniyle giyilebilir teknolojik ürünler ile uygulamaların, hareketsizliğin neden olduğu kardiyovasküler hastalıklar ve kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu belirlendi.

HASTALIK VE ADIM İLİŞKİSİ

2018 yılında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya üzerindeki yetişkin nüfusun dörtte biri, yeterince hareket etmediği ve egzersiz yapmadığı için kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans, bazı kanser türleri ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yayınlanan bu rapor, aslında adım atmanın ve egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Uzmanlar, günde 10 binin üzerinde adım atmanın, sağlıklı yaşam açısından son derece faydalı olduğunu söylüyor.