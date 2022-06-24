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    Akıllı telefonlar, İtalyan casus yazılımı tarafından saldırıya uğradı

    Google tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, İtalya ve Kazakistan'daki Apple ve Android akıllı telefonlara casus yazılım yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:53
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    Akıllı telefonlar, İtalyan casus yazılımı tarafından saldırıya uğradı

    ABD merkezli teknoloji devi Google, perşembe günü yayınladığı bir raporda, bir İtalyan şirketinin bilgisayar korsanlığı araçlarının İtalya ve Kazakistan'da Apple ve Android akıllı telefonlarda casusluk yapmak için kullanıldığını açıkladı.

    Rapora göre, web sitesinde Avrupa kolluk kuvvetlerinin müşterisi olduğunu iddia eden Milano merkezli RCS Lab, hedeflenen cihazların özel mesajlarını ve bağlantılarını gözetlemek için araçlar geliştirdi.

    Google, "Bu satıcılar, tehlikeli bilgisayar korsanlığı araçlarının yayılmasını sağlıyor ve bu araçları hükümetlere satıyor." dedi.

    Apple'dan açıklama geldi

    İtalya ve Kazakistan hükümetlerinden herhangi bir açıklama gelmese de Apple, şirketin bu bilgisayar korsanlığı kampanyasıyla ilgili bilinen tüm hesapları ve sertifikaları iptal ettiğini duyurdu.

    RCS Lab ise, ürün ve hizmetlerinin Avrupa kurallarına uygun olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin suçları araştırmasına yardım ettiğini belirtiyor.

    rcs lab

    RCS Lab, web sitesinde kendisini ses, veri toplama ve izleme sistemleri dahil olmak üzere yasal dinleme teknolojileri ve hizmetleri üreticisi olarak tanımlıyor.

    Bununla birlikte Google araştırmacıları, RCS Lab'ın yabancı hükümetlerin telefonlara ve bilgisayarlara girmesi için benzer şekilde gözetim yazılımı oluşturan tartışmalı eski İtalyan casus firması Hacking Team ile iş birliği yaptığını tespit etti.

    Hacking Team, 2015 yılında çok sayıda dahili belgenin ifşa edilmesine yol açan büyük bir hack olayından sonra kapatılmıştı.


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