Petrol
99.37
0.03%
Euro
18.1926
0.31%
Dolar
18.1849
0.12%
Altın
1.015
-1.19%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
384.288
-2.64%
BTXN Coin
4.70
-1.46%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek

    Akıllı telefonlar, artık mobil internet yerine Starlink uydu ağına bağlanabilecek. İşte yeni özelliğin tüm detayları...
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    SpaceX, bu yıl içinde tam 37 fırlatma görevi yaparak yörüngedeki uydu sayısını 3 bine kadar çıkardı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

    Yörünged bulunan 3 bin 108 uydunun 2 bin 809 tanesi çalışır durumdayken, sadece 2 bin 313 uydu üzerinden internet bağlantısı kurulabiliyor.

    Akıllı telefonlarda Starlink devri

    SpaceX’in CEO’su Elon Musk, ikinci nesil Starlink uydularının hücresel antenler içereceğini açıkladı. Bu da Starlink uydularının artık mobil iletişimde de kullanılabileceği anlamına geliyor.

    ABD’nin en büyük mobil operatörlerinden T-Mobile ile ortak bir etkinlik düzenleyen SpaceX, yeni Starlink uydularının sunacağı hücresel bağlantı hızının 2-4 megabit arasında olacağını açıkladı.

    starlink

    Söz konusu bağlantı hızı, mobil cihazlardan mesaj, multimedya mesaj (MMS), arama ve WhatsApp gibi bazı mesajlaşma uygulamalarının doğrudan kullanımı için yeterli olacak.

    Paylaşılan bilgilere göre Starlink uyduları üzerinden hücresel bağlantı kurma özelliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin tamamında kullanılabilecek. Şirket, söz konusu özelliğin testlerine önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
    Gündem

    Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

    Kerem Atakan Kesgin: Emre Belözoğlu idollerim arasında
    Futbol

    Kerem Atakan Kesgin: Emre Belözoğlu idollerim arasında

    Görüş Bildir