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    Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönüyor

    Avrupa Birliği, elektronik cihazlar için yeni pil standartları getirmeye hazırlanıyor. Bu sayede, çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:40
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    Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönüyor

    Yıllar önce piyasaya sürülen akıllı telefonlarda, kullanıcıları oldukça memnun eden bir özellik vardı: Çıkarılabilir bataryalar.

    Günümüzde ise artık birçok telefon üreticisi, tasarım olarak gömülü bataryaları tercih ediyor.

    Yakın zamanda tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda USB Type-C şarj bağlantı noktalarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği (AB), şimdi de bataryalara el atıyor.

    AB, cep telefonu bataryalarını daha sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor.

    Çıkarılabilir bataryalar geri gelebilir

    Yeni düzenleme, yıllar önce karşımıza çıkan çıkarılabilir bataryalı akıllı telefonları geri getirebilir. Düzenleme, akıllı telefon üreticilerinin bataryalara daha kolay ulaşılan bir tasarıma geçmelerini gerektirecek.

    AB'nin yeni yönetmeliği, henüz parlamento ve konsey tarafından onaylanmadı. Ancak yeni değişiklik; Apple, Google ve Samsung gibi popülerakıllı telefon üreticilerinin pek de hoşuna gitmeyecek.

    batarya


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