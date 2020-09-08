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Akıllı telefonlarda ekran değiştirme işlemi nasıl yapılır
Kırılan veya bozuk akıllı telefon ekranlarını nasıl değiştirebileceğinizi işin uzmanlarına sorduk.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 12:58
Son yıllarda gelişen akıllı telefon teknolojileri sayesinde, kullandığımız telefonlar bilgisayarlardan bile daha güçlü hale geldi. Ancak bu durum, üst seviye telefonların fiyatını da oldukça artırdı.
Durum böyle olunca kullanıcılar, telefonların ekranlarına her zamankinden daha fazla dikkat etmek zorunda kalıyor. Çünkü pahalı telefonların ekranları da neredeyse yeni bir akıllı telefon fiyatına satılıyor.
Sizler için işin ustasına sorduk ve akıllı telefon ekranlarının nasıl değiştirildiğini öğrendik.