Akıllı Telefonlarda “Hafıza Kullanımı” Alışkanlığı

Hafıza alanında en çok fotoğraflar saklansa da ilk vazgeçilenler yine fotoğraflar oluyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markası vivo, paydaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon hafızası kullanımı konulu anketin sonuçlarını yayınladı. Anket sonucuna göre hafıza büyüklüğü telefon tercihinde ilk üç kriter arasında yer alıyor. Telefonların hafıza alanını ise en çok sevdiklerinin fotoğrafı ve videoları kaplıyor. Kullanıcılar özellikle aile ve arkadaş fotoğraflarını saklıyor. Saklama alanını en çok bu dosyalar kaplasa da yeni hafıza açılımı için ilk vazgeçilen ve silinen dosyalar yine bunlar oluyor. Kullanıcılar ek hafıza için ekstra bir ücret ödemek istemiyor.

Kullanıcı deneyimini ve ihtiyaçlarını en üst sırada tutan vivo, paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirdiği “Telefon Hafızası Kullanımı” anketinin sonuçlarını yayınladı. Anket sonucuna göre katılımcıların telefon hafızasını en çok kaplayan öğeler fotoğraf ve videolar olarak öne çıkıyor. Telefon hafıza boyutu ise satın alma kararını etkilemede ilk 3 üç kriter arasında yer alıyor.

Kullanıcılar kendi fotoğraflarından daha çok sevdiklerinin fotoğraflarını çekiyor

Ankette öne çıkan şaşırtıcı sonuçlardan biri de telefon hafızasını en çok dolduran öğelerin fotoğraf ve videolar olmasına karşın, hafıza dolduğunda ilk vazgeçilen ve silinen içerikler yine fotoğraflar ve videolar oluyor. Kullanıcıların telefonlarında en çok aile ve arkadaş fotoğrafları yer alıyor (%60), bunu kişisel fotoğraflar takip ediyor (%27).

Ek hafıza için ücret ödenmek istenmiyor, bunun yerine hafızası yüksek telefon tercih ediliyor

Katılımcıların %60’a yakın bir çoğunluğu ücretli ek hafıza hizmetlerinden faydalanmıyor, bu hizmet için bir ücret ödemek istemiyor. Bu durum telefonun dahili hafızasının yüksek olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların %80’e yakını telefon alırken cihazın hafıza oranı satın alma kararına etki ettiğini ve yüksek hafızalı telefonları tercih etmek istediklerini belirtmeleri de bu sonucu destekliyor. Buna rağmen, katılımcıların yarısı sıklıkla telefonunda “depolama alanı dolu” uyarısı alırken, diğer yarısı ise bu uyarıları hiç almıyor. Katılımcıların %40’ı 128 GB hafıza alanına sahip telefonları tercih ederken, %45’i 64 GB ve altı hafıza alanına, %15’i ise 256 GB ve üstüne sahip telefonları kullanıyor.

Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun ürün ve özellikler sunan vivo, hafıza sorunu yaşamak istemeyen ve içeriklerini her zaman telefonunda tutmak isteyen kullanıcılar için geliştirdiği genişletilmiş RAM seçeneğiyle öne çıkıyor.

vivo’nun Gebze’de yer alan fabrikasında yerli olarak üretilen Y serisi, güçlü pil, gelişmiş kamera, lüks görünüm ile donatılmış özellikleri ve genişletilmiş RAM özelliği ile her geçen gün kullanıcıların kalbinde taht kurmaya devam ediyor. Genişletilmiş RAM özelliği uygulamalar arasında geçişi daha da sorunsuz hale getirmeyi ve favori uygulamaları indirmeyi kolaylaştırıyor.

Fotoğraflarınız ve videolarınız oyun performansınızı etkilemesin!

Y21s

50 MP geniş açılı ana kamera, 2 MP Makro kamera ve 2 MP Bokeh kameradan oluşan üçlü kamera sistemine sahip Y21s, yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor. Hafifliği, tasarımı ve gücü bir arada sunan bu zarif akıllı telefon, 8,0 mm’lik ince gövdesindeki 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh büyük pil kapasitesiyle de öne çıkıyor. Hem yüksek çözünürlüklü kameraları hem de 5.000 mAh büyük pil kapasitesiyle fotoğraf ve oyun severlerin ihtiyaçlarına çözüm sunan Y21s, görsel ve oyunların depolanması alanında da Genişletilmiş RAM özelliği ile öne çıkıyor. 4 GB RAM’e sahip olan modelde genişletilmiş RAM seçeneği ile uygulamalar arasında geçişi daha da akıcı hale getirmek için 1 GB'a kadar boş ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılabiliyor.

Y33S

%90,6 ekran-gövde oranına ve 2408 x 1080 FHD + yüksek çözünürlüklü ekranı ile telefon kullanımını farklı bir boyuta taşıyan Y33s, 8,0 mm’lik ince gövdede 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh büyük pil kapasitesine sahip. Ayrıca 50 MP ana kamerası, 2 MP bokeh kamerası ve 2 MP süper makro kamerası ile her açıdan kamera deneyimine destek veriyor. 8 GB RAM’e sahip olmasıyla dur durak bilmeyen süper bir güç haline gelen bu model, kullanıcıların uygulamalar arasında daha özgürce geçiş yapabilmesi için tasarlanan 4 GB’a kadar boş ROM alanı genişletilebiliyor ve RAM olarak kullanılabiliyor. Üçlü kart yuvası sayesinde kullanıcılar hem depolama alanlarını 1 TB’a kadar yükseltip sevdikleri müzik, film, fotoğraf ve videolarınızı korkmadan kaydedebiliyor hem de çift sim kartı özelliği sayesinde tek telefon üzerinden hayatın akışını yakalayabiliyor.

Y21

vivo Y21 modeli, %89 ekran-gövde oranına sahip, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 6,51 inç ekran ile kullanıcılarına gerçek bir görsel şölen sunuyor. Hücre içi teknolojisine sahip HD Halo Ekranı sayesinde kullanıcıların net ayrıntıların ve zengin canlı renklerin içine çekerek film izlemeyi, oyun oynamayı daha heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Y21’de yer alan genişletilmiş RAM seçeneği günlük etkileşimi sorunsuz ve kolay hale getiriyor. Ayrıca 1 TB’a kadar genişletilebilir 64 GB’lık bir depolama alanı ile gelen Y21, kullanıcıların uygulamalarını, videolarını ve fotoğraflarını rahatlıkla muhafaza edebilmesine olanak sağlıyor.

Y53S

Olağanüstü tasarımı ve şık gövdesiyle Y53s, göz kamaştırıcı 16,71cm (6,58”) FHD+ ekrana FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 5000 mAh süper büyük pil ve yapay zeka tabanlı güç tasarrufu teknolojisi ile Y53s, tam şarj kapasitesiyle 14,3 saate kadar online Hd video izleme veya 7,05 saat oyun oynama imkanı sağlıyor. Ana kameranın GW3 görüntü sensörü, 64 milyon fiziksel piksel noktasına sahip ve varsayılan olarak 64 MP çıkış seçeneği ile dördü bir arada 16 MP çıkış veriyor. Bu, tek bir saçtan kirpiklere kadar kullanıcıların detayları görmesini sağlıyor. 64 MP süper yüksek çözünürlük ana arka kamerası, kusursuz netlik sağlarken, arka kamerada yer alan Süper Gece Modu ile karanlıkta bile muhteşem gece çekim imkanı sunuyor. Dikkatleri üzerine çeken diğer özelliği ise; 8 GB RAM + 4 GB Genişletilmiş RAM. 8 GB'lık Y53s'in gizli bir bellek avantajı bulunuyor. Boşta kalan ROM alanının 4 GB'a kadar olan kısmını, uygulamalar arası geçişi daha da akıcı hale getirmek için genişletilmiş RAM olarak kullanabiliyor. Genişletilmiş RAM özelliği, uygulamalar arasında geçişi daha da sorunsuz hale getirmeyi ve favori uygulamaları indirmeyi kolaylaştırıyor.