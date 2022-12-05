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    Akıllı TV'ler için Android 13 yayınlandı

    Google, akıllı televizyonlar için Android 13 güncellemesini yayınladı. İşte güncelleme ile TV'lere gelen yenilikler.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:36
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    Akıllı TV'ler için Android 13 yayınlandı

    Son yıllarda akıllı telefonlar ile birlikte TV'lerde de sıkça kullanılan Android işletim sistemi, yeni sürümüne kavuştu. Google, akıllı televizyonlar için Android 13 güncellemesini yayınladı.

    Yeni sürüm, performans yükseltmeleri dahil olmak üzere bazı yeniliklerle geliyor. Gelin bu yeniliklere yakından bakalım.

    Android 13 ile TV'lere gelen yenilikler

    Yeni güncelleme ile artık HDMI kaynakları için varsayılan çözünürlük ve yenileme hızı değiştirilebilecek. Ayrıca yeni sürüm, HDMI kaynak cihazlarının güç tasarrufu yapmasına olanak tanıyacak.

    Bunun dışında sistem daha hızlı ve performanslı çalışacak. Yeni Android 13 güncellemesinin akıllı TV'ler için ne zaman dağıtılacağı şimdilik bilinmiyor.

    android 13


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