Aklınızı başınızdan alacak 5 optik illüzyon

Beyninizin size oynadığı küçük oyunlara şahitlik edeceğiniz 5 optik illüzyon listeledik.

Optik yanılsama veya optik illüzyon; görüntülerin düzenlenmesi, renklerin etkisi, ışık kaynağının etkisi veya diğer değişkenler nedeniyle beynimiz tarafından farklı algılanabilen görsellerdir.

Optik yanılsamalar eğlenceli ve büyüleyici olabilir, ama aynı zamanda bize beynin ve algısal sistemin nasıl çalıştığı hakkında çok fazla bilgi verebilirler.

Bu içeriğimizde birbirinden ilginç 5 optik illüzyona daha yakından bakıyoruz.

1. SİYAH VE BEYAZ

Görselin altındaki süre dolana kadar resmin ortasındaki siyah noktaya odaklanın. Ardından karşınıza siyah-beyaz bir görsel çıkacak. İlk görüntüdeki negatif fotoğrafa attığınız bakışın ikinci fotoğrafı nasıl renklendirdiğini göreceksiniz.

2. KAYBOLAN TOPLAR

Yukarıdaki görselin ortasındaki siyah artı simgesine odaklanın ve yaklaşık 15-20 saniye boyunca buraya bakın. Daha sonra görseldeki pembe topların ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.

3. DANSÇI

Bir dönem sosyal medyada popüler hale gelen dansçı illüzyonu, sürekli dönen bir dansçıdan oluşuyor. Peki sizce dansçı saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi dönüyor?

İzleyiciler başlangıçta dansçının saat yönünde veya saat yönünün tersine döndüğünü düşüneceklerdir. Ancak görüntüye farklı zamanlarda bakıldığında yönünün değiştiğini göreceksiniz.

Peki neden dançının yönünü tam olarak belirlemek imkansız? Dansçı görüntüsünün derinliği hakkında yeterli ipucu olmadığı için, hiç kimse görüntünün yönünü mutlak bir kesinlik ile tanımlayamıyor.

4. TROXLER ETKİSİ

Bir noktaya uzun süre bakarsak, merkez dışındaki diğer şekiller yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Bu aynı zamanda “Troxler etkisi” olarak bilinmektedir. Tıpkı pembe top örneğinde olduğu gibi, yukarıdaki görselin tam ortasına odaklandığınızda, görselin yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.

5. SHEPARD'IN MASASI

Yukarıdaki görselde yer alan her iiki masanın da aynı boyutlara sahip olduğu söylesek? İki masa arasında gördüğünüz fark tamamen optik yanılsamadan ibaret.