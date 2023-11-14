İHA
Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA yine göğüsleri kabarttı.
Türkiye'nin savunma sanayide attığı önemli adımlardan biri olan AKSUNGUR, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı.
Milli motorla 30 bin feet'e çıktı
TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı.
Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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