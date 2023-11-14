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AKSUNGUR İHA, milli motorla 30 bin feet'e ulaştı

AKSUNGUR İHA, milli motorla 30 bin feet'e ulaştı AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA) bir ilki daha gerçekleştirdi. AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı.