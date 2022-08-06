AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir adet AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.

TUSAŞ'ın bugüne kadar ürettiği en büyük insansız hava aracı olan AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabında duyurdu.

"Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun"



AA'nın haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.



