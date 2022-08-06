Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
414.887
-0.19%
BTXN Coin
8.48
0.47%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir adet AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.
    • 06.08.2022 - 05:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

    TUSAŞ'ın bugüne kadar ürettiği en büyük insansız hava aracı olan AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

    Haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabında duyurdu.

    "Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun"

    AA'nın haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

    AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi #1

    AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi #2

    AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Oyuncu Arda Kural, darp iddiasıyla gözaltına alındı
    Magazin

    Oyuncu Arda Kural, darp iddiasıyla gözaltına alındı

    Rus turistlerden Trabzon'a kruvaziyerli çıkartma
    Ekonomi

    Rus turistlerden Trabzon'a kruvaziyerli çıkartma

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir