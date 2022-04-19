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    'Aksungur'a yeni özellik: Baz istasyonu

    Sivil baz istasyonu bağlanan Aksungur, yeni özelliğiyle afet durumlarında kesintisiz mobil iletişim sağlayacak.
    • 19.04.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:53
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    'Aksungur'a yeni özellik: Baz istasyonu

    Türkiye'nin çift motorlu ilk İHA'sı olan 'Aksungur' yeni bir kabiliyet daha kazandı.

    750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma sivil baz istasyonu entegre edildi.

    Tusaş duyurdu

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu istisyon üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi yapıldığını açıkladı.

    Mobil data desteğiyle gerçekleşen ve ilk testleri başarıyla tamamlanan bu özellik; yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da fayda sağlayacak.

    Temel Kotil: Aksungur'umuz boyut atladı

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, görüşlerini dile getirerek "Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek." dedi.

    Aksungur a yeni özellik: Baz istasyonu #1

    Aksungur'un diğer özellikleri

    AA'nın haberine göre; 40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilen Aksungur İHA, elektro optik/kızılötesi, SAR ve SIGINT gibi görüntüleyici/radarlardan oluşan faydalı yüklerle görev yapabiliyor. İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip.

    Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak yangın tespit ve gözetleme görevleri gerçekleştiren Aksungur'dan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 2 adet bulunuyor.

    Aksungur a yeni özellik: Baz istasyonu #2


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