Aktif internet kullanıcı sayısı 5 milyara yaklaştı

Dünya genelinde aktif internet kullanıcı sayısı 4,66 milyara ulaştı. En çok kullanıcıya sahip uygulama ise 2.7 milyar ile Facebook oldu.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle yükselişe geçen internet kullanımı, koronavirüsün neden olduğu kısıtlama sürecinde daha da arttı.

We Are Social verilerinden derlenen bilgilere göre, kasım ayında küresel internet kullanıcı sayısı 4,66 milyar oldu. Dünya çapında 4,14 milyar kişi ise sosyal medya kullanıyor.

UYGULAMALARDA LİDER FACEBOOK

İnternet ile birlikte gelişen sosyal medya uygulamaları da kullanıcı sayılarını yükseltiyor. Bu uygulamalar içinde en yüksek kullanıcı ağına sahip olarak Facebook öne çıkıyor. Facebook’un kullanıcı sayısının 2.7 milyarı aştığı belirtiliyor.

Facebook'u 2 milyar kullanıcı ile YouTube ve aynı kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp izliyor.





Bu uygulamaları 1,16 milyar kullanıcı sayısı ile Instagram takip ediyor. Kullanıcı sayısını hızla artıran TikTok ise 800 milyon kullanıcıya erişti. Bu uygulamalar arasında Twitter ise 353 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

ÇİN, HİNDİSTAN VE ABD ZİRVEDE

İnternet kullanımı bakımından Çin, Hindistan ve ABD’nin diğer ülkelerin önünde olduğu görülürken; Endonezya, Brezilya, Nijerya, Japonya, Rusya, Bangladeş, Meksika, Almanya, Filipin ve Türkiye sıralamada başı çeken diğer ülkeler arasında yer aldı.