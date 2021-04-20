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    Albert Einstein yapay zeka ile yeniden canlandı

    Yapay zekayla çalışan dijital sohbet robotları tasarlayan UneeQ, kullanıcıların sorularını yanıtlayan bir Einstein geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:34
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    Albert Einstein yapay zeka ile yeniden canlandı

    Son yıllarda oldukça gelişen yapay zeka teknolojileri sayesinde  oldukça ilginç ürünler karşımıza çıkıyor.

    Yapay zekayla çalışan dijital sohbet robotları tasarlayan UneeQ isimli bir firma, ses içeriği üretim şirketi Aflorithmi ile iş birliği yaparak ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın dijital sürümünü oluşturdu.

    SORULARA CEVAP VERİYOR

    Dijital Einstein, tıpkı gerçek Einstein'le karşı karşıyaymış gibi kullanıcılara konuşma ve pratik sorular sorma fırsatı veriyor.

    Firmalar, teknoloji meraklılarının Einstein'e birçok soru sormak isteyeceğini düşündüklerini ve bu nedenle ünlü fizikçiyi canlandırmaya karar verdiklerini söylüyor.

    einstein

    Şirketlerin yetkilileri dijital Einstein projesinin, insanlarla diyalog kuran yapay zekanın potansiyeli açısından sadece bir başlangıç olduğunu ifade ediyor.

    Dijital Einsten'a bağlandığınızda, önce sizden soru sormanız için mikrofon izni istiyor, ardından ister konuşarak isterseniz de ekranda beliren hazır sorulardan Einstein ile sohbet edebiliyorsunuz.

    Aşağıdaki bağlantıdan dijital Einstein'a ulaşabilir ve sol taraftaki "LET'S CHAT" bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz.

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