Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı, Afyonkarahisar'dan yola çıkacak

Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek tırda Türkiye'nin yerli ve milli uyduları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 10 yıllık Milli Uzay Programı kapsamında uzay farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor.

Programın maddelerinden biri de "Çocukların ve gençlerin uzaya ilgisini yükselterek, bu alanda meslek seçmeye teşvik etmek" şeklinde belirlendi.

ALİ KUŞÇU MOBİL UZAY TIRI

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde 95 günde yapımı tamamlanan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'de köy köy dolaşarak çocuklara uzayı sevdirecek.

Organizasyon yetkililerinden Özgür Sepin, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde dizaynı yapılan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın kentte bir sivil toplum hareketinin fikir girişimiyle ortaya çıktığını söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ KÖY OKULLARINI TEK TEK GEZECEK

Afyonkarahisar Valiliği'nin de kendilerini bu konuda teşvik ettiğini dile getiren Sepin, şunları belirtti:

"Beyin fırtınasıyla Türkiye'deki köy okullarına tek tek giderek uzaya ve bilime merak uyandırabilecek gezici bir tır üretmek istedik. Bu süreç aslında bizim için de çok maceralı oldu. 95 gün gibi kısa bir zamanda çocukların bilime meraklarını artırabilecek Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nı oluşturduk. Cuma günü kent meydanında bir açılış yaparak Türkiye'de köy köy gezmeye başlayacak."

Mobil uzay tırını tanıtan Sepin, araca binecek çocukların önce gökyüzündeki uydular hakkında bilgi sahibi olacağını anlattı.

ÇOCUKLARDA UZAY FARKINDALIĞI OLUŞTURULACAK

Bu uydulardan 3'ünün Türkiye'nin yerli ve milli uyduları olan TÜRKSAT 6A, Göktürk- 2 ve İMECE olduğunu ifade eden Sepin, "Diğeri de dünyada ilk teleskop uydusu Hubble. NASA tarafından uzaya bırakılan bir uydu. Çocuklar bu uydular hakkında minimum bilgiye sahip olacaklar.

Bunlardan sonra çocuklara uzayda kütle çekim, basınç ve sesin yayılımı, karadeliklerde cisimlerin hareketi ile teleskobun çalışma prensipleri, bir roketin uzaya nasıl fırlatılacağı ve Güneş sistemimizdeki 9 gezegen hakkında bilgiler verilecek." diye konuştu.