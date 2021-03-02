Alibaba kurucusu Jack Ma, artık Çin'in en zengini değil

Alibaba kurucusu Jack Ma, artık Çin'in en zengini değil

Çin'de en zenginler listesinde sıralama değişti. Alibaba kurucusu Jack Ma, 360 milyar yuanlık servetle bu yıl 4. sıraya düştü.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, 2019 ve 2020 yıllarında Çin'in en zengini olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu yıl güncellenen milyarderler endeksine göre Ma ve ailesi, 360 milyar yuanlık (408,3 milyar TL) servetle dördüncü sıraya geriledi.

Jack Ma'nın üstünde şişe su üreticisi Nongfu Spring'den Zhong Şanşan, Tencent Holding'den Pony Ma ve e-ticaret girişimi Pinduoduo'dan Collin Huang yer aldı.

ÇİN HÜKÜMETİYLE SORUNLARI VAR

Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Bu gelişmelerin ardından uzunca bir süre kameralar karşısına çıkmadığı için kaybolduğu ya da tutuklandığı iddia edilen Jack Ma, daha sonra bir toplantı sırasında yeniden ortaya çıkmış ve "koronavirüs bitince görüşeceğiz" mesajı vermişti.

ÇİN, ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYOR

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Alibaba ve JD.com, Çin'de perakende piyasasında hakimiyet kurmuş durumda. İki şirketin ülkede e-ticaretin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Alibaba'nın ülkedeki aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyonu aştı. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon. Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.