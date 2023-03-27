Alibaba'nın kurucusu Jack Ma Çin'e geri döndü Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın, bir yıllık yurt dışı ziyaretini tamamladığı ve ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Haber Merkezi

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, son zamanlarda Çin hükümetinin radarında.

Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Jack Ma, Çin'den ayrılmıştı

Çin'in en zengin 2'nci kişisi Jack Ma, Çin'in artan baskıları nedeniyle bir anda ortadan kaybolmuş, ardından bu yılın başlarında yeniden ortaya çıksa da yine sessizliğe bürünmüştü.

Çin'in en tanınmış girişimcilerinden biri olan Ma, 2021'in sonlarında Çin anakarasından ayrıldı ve o zamandan bu yana geçen aylarda Japonya, Avustralya ve Tayland'da fotoğraflarda görüldü.

Ülkesine geri döndü

South China Morning Post'un (SCMP) pazartesi günü bildirdiğine göre, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma Çin'e döndü ve bir yılı aşkın süredir yurt dışındaki ikametine son verdi.

Hong Kong'daki Alibaba hisseleri, SCMP raporunun yayınlanmasının ardından yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Çinli yetkililer, son aylarda baskılara son verdiklerini ve özel sektörü desteklemenin yollarını arayacaklarını söylerken, Çinli girişimciler, Ma'nın yurt dışında kalma kararını güveni engelleyen bir faktör olarak gördüklerini söylemişlerdi.

Çin, e-ticaret şirketlerinin büyümesini istemiyor

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Alibaba'nın ülkedeki aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyonu aştı. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon. Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.