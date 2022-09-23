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    Alkollü araç kullanımını engelleyen teknoloji tüm araçlara geliyor

    Trafik kazalarından kaynaklı ölümleri azaltmayı hedefleyen ABD, alkollü araç kullanmayı engelleyen bir teknolojiyi devreye sokmuştu. Yakında daha fazla aracın bu teknolojiden faydalanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 15:40
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    Alkollü araç kullanımını engelleyen teknoloji tüm araçlara geliyor

    Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre; ABD'de her yıl 10 bin civarında insan, alkollü araç kullanımından kaynaklanan kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

    ABD'ye göre, günümüzde alkollü araç kullanımını engelleyen teknolojiler yaygın hale getirilirse, bu ölümlerin birçoğu engellenebilir.

    ABD’de bulunan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’nden (NHTSA) bir talepte bulundu.

    Tüm araçlara geliyor

    NTSB, sarhoş sürücülerin otomobilleri kullanmasını sınırlayacak veya tamamıyla engelleyecek araç içi alkol algılama teknolojisinin tüm araçlara gelmesini istedi.

    Böylece, trafik kazalarına bağlı ölümlerin en büyük nedenlerinden biri büyük ölçüde engellenmiş olacak.

    ALKOL

    Yeni teknoloji nasıl çalışıyor

    Yeni teknoloji sayesinde, bir motorlu taşıt sürücüsünün performansı pasif bir şekilde izlenerek, sürücünün alkollü olup olmadığı doğru bir şekilde belirlenecek.

    Kısacası araç içerisindeki sağlık izleyici sensörler, sürücünün alkollü olup olmadığını tespit edebilecek ve eğer alkol varsa, otomobil çalışmayacak.

    Söz konusu sensörler, hem sürücünün nefesinden, hem de dokunduğu yerlerdeki deri altı sensörlerinden kandaki alkol miktarını tespit edebiliyor.

    ALKOLMETRE


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