Alman Bild yapay zekaya geçiyor! Çalışanlar işsiz kalacak Avrupa'nın en çok satan gazetesi olan Almanya'dan Bild, çeşitli editöryal işleri yapay zeka ile değiştirecek.

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi, gitgide teknolojik ilerleme, üretim, uygulama gibi alanları aşıp düşünsel alanlarda da kendini göstermeye devam ediyor.

Son zamanlarda ChatGPT gibi yapay zeka destekli yazım araçlarının popüler olması, özellikle gazetecilik sektörünü etkileyebilir.

Bild'den yapay zeka kararı

Avrupa'nın en çok satan gazetesi olan Almanya'dan Bild, çeşitli editöryal işleri yapay zeka ile değiştirme kararı aldı.

Gazetenin sahibi ve Avrupa'nın en büyük medya yayıncısı Axel Springer SE, personele gönderdiği bir e-postada, yapay zekanın işlerini yapabildiği çalışanlarla yollarını ayıracağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre editörler, matbaa personeli, alt editörler, düzeltmenler ve fotoğraf editörlerinin rollerinin bugün olduğu gibi artık var olmayacağı vurgulandı.

Öte yandan, yapay zekayı işlerinde kullanan medya yayıncısı Bild değil. BuzzFeed, bu yıl yapay zekayı, içeriği "geliştirmek" için kullanmayı hedeflediğini duyururken, İngiltere'deki Daily Mirror ve Daily Express de yapay zeka kullanımını test ediyor.