Almanya emniyeti: WhatsApp mesajlarını okuyabiliyoruz

Alman basınında, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın şifreli WhatsApp mesajlarına ulaşabildiği öne sürüldü.

Facebook çatısı altında bulunan; dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalabilir.

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip uygulama, mesajların güvenliği için uçtan uca şifreleme kullanıyor ve bu sayede iki kişi arasındaki mesajlaşmalar ulaşılamaz hale geliyor.

Şirket yetkilileri, bu özellik ile mesajlara ulaşmanın mümkün olmadığı her defasında dile getirse de Alman basınında yer alan haberler tam tersini gösteriyor.

ALMANYA EMNİYETİ MESAJLARI OKUYABİLİYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın, şifreli Whatsapp mesajlaşmalarına ulaşabildiği iddia edildi. Üstelik teşkilat, bunu yaparken herhangi bir casus yazılım da kullanmıyor.

BU YÖNTEM YILLARDIR KULLANILIYOR İDDİASI VAR

Alman emniyetinin Whatsapp'in masaüstü uygulaması "WhatsApp Web" kullanarak şüphelendiği kişilerin mesajlarına ulaşabildiği belirtilen haberde

polisin bu yöntemi birkaç yıl önce kullanmaya başladığı ifade edildi.

Habere göre, emniyet birimleri şüpheli kişilerin WhatsApp üzerinden gönderdikleri yazılı ve sesli mesajların yanı sıra kişi listesine de ulaşabiliyor.

Emniyet birimlerinin, mesajlara ulaşabilmek için şüphelilerin cep telefonlarına WhastApp Web üzerinden bağlanarak basit bir yöntemle mesajları indirme imkanına sahip olduğu söyleniyor. Ancak kullanılan yöntemin detayları hakkında bilgi verilmiyor.

İLK KEZ 2016'DA KULLANILMIŞ

Federal Emniyet'in, ilk kez Berlin'de 2016 yılında Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada, WhatsApp bağlantılarına dışarıdan erişim sağladığı da gelen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili WhatsApp cephesinden henüz bir açıklama gelmiş değil.