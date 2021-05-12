Almanya, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladığını duyurdu.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

ALMANYA, FACEBOOK'A DUR DEDİ

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı.

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, Facebook'un kullanıcı verilerini işlemesinde yeterli hukuki dayanak olmadığını belirterek, “Bu yasaklama emri, Almanya genelinde kullanım şartlarına rıza gösteren milyonlarca kullanıcının haklarını ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır.” dedi.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) yer alan olağanüstü yetkileri dahilinde Facebook'u, WhatsApp kullanıcı verilerini üç ay askıya alması için zorlayacağını belirten Caspar, bu zaman içinde AB’nin kullanıcı verileri konusunda genel bir karar almasını isteyeceğini de kaydetti.

Caspar, söz konusu karardaki amacının, kullanıcı verilerinin işlemesinde kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı dezavantajları ve zararları önlemek olduğunu vurguladı.

15 MAYIS'TAN SONRA NE OLACAK

15 Mayıs'a kadar WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesabı silinmeyecek, ancak kullanıcılar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Sözleşmeyi kabul etmeyenler, kabul edilmesi istenen bildirimi görmeye devam edecekler ve bu bildirim bir süre sonra kalıcı hale gelecek.

Ardından kullanıcılar, ilk etapta sohbet listelerine erişemeyecek, ancak yine de gelen telefon ve video aramalarını cevaplayabilecekler.

Bunun haricinde bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir çağrıyı geri aramak, uygulama içerisinden değil yalnızca bildirimler üzerinden yapılabilecek.

Birkaç hafta sürecek bu sınırlamanın ardından kullanıcılar, gelen WhatsApp aramalarını veya mesajlarını alamayacak. Kısacası uygulama, tüm işlevselliğini yitirecek ve kullanılamaz hale gelecek.

Son olarak kullanıcılar, ya WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini kabul etmek zorunda kalacak ya da farklı bir anlık mesajlaşma uygulamasına geçecekler.