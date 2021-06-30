Almanya, kamu kurumlarının Facebook sayfalarını kapatmalarını istedi

Almanya, ülkedeki kamu kurumlarının Facebook sayfalarını kapatmalarını talep etti. Gerekçe ise kullanıcı verilerinin yeterince korunmaması.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, son zamanlarda yaşadığı gizlilik sorunları nedeniyle birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz ay, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasaklayan Almanya, sosyal medya devine karşı yeni bir karar daha aldı.

SAYFALARI KAPATIN TALEBİ

Almanya’da Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber; hükümetten, kamu kurumlarından ve en yüksek federal yetkililerden Facebook sayfalarını yıl sonuna kadar kapatmalarını istedi.





FACEBOOK HESAPLARI RİSK ALTINDA

Kullanıcı verilerinin yeterince korunmadığını bildiren Kelber, tüm bakanlık ve üst düzey devlet dairelerine ait Facebook hesaplarının tehdit altında olduğunu belirtirken, Facebook’un herhangi bir değişiklik hazırlığında olmadığını söyledi.

Federal hükümet ile bakanlık, Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber’den gelen yazı sonrasında konuyu incelediklerini açıkladı.

Söz konusu hesapların yıl sonuna kadar kapatılması gerektiğini belirten Kelber, aksi halde ocak ayı itibarıyla tedbirler alınacağını sözlerine ekledi.