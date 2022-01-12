Almanya, Telegram'ı kapatmayı düşünüyor

Almanya, aşırı sağ gruplar ve pandemi ile ilgili kısıtlamalara karşı çıkan kişiler arasında popüler olan Telegram'ı kapatabilir.

Son aylarda WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram, bazı ülkelerde tartışma konusu.

Özellikle Rusya'da en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram, şu sıralar Almanya ile bazı sorunlar yaşıyor.

ALMANYA YASAKLAYABİLİR

Pandemi kısıtlamalarına karşı çıkanların ülkede sıkça gruplaştığı sosyal medya platformu, Almanya'nın gündeminde.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, çarşamba günü yayınlanan açıklamalarda, aşırı sağ gruplar ve pandemi ile ilgili kısıtlamalara karşı çıkan kişiler arasında popüler olan mesajlaşma hizmetinin, Alman yasalarını ihlal etmeye devam etmesi halinde ülkede kapatılabileceğini söyledi.

Önce tüm seçeneklerin gözden geçirileceğini belirten Faeser, Telegram'ın kapatılmasını son çare olarak nitelendirdi ve "Kapatılmasını ciddi olarak düşünebiliriz ve bu son çare olur." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı, Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla Telegram'ı nasıl düzenleyeceğini tartıştığını sözlerine ekledi.



