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    Almanya'da 5 büyük buzuldan biri eridi

    Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner, "buzul" statüsünden çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:25
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    Almanya'da 5 büyük buzuldan biri eridi

    Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

    Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner, "buzul" statüsünden çıkarıldı.

    AA'da yer alan habere göre, Almanya'nın sadece 4 büyük buzulu kaldı. Alman bilim insanları bu ay Güney Schneeferner'in üzerinde yapılan ölçüm çalışmalarının, buzulun 4 yılda yarı yarıya küçüldüğünü gösterdiğini söyledi.

    Çalışmada, buzulun çoğu bölgesinin 2 metreden biraz daha kalın olduğu ve artık buzul statüsünden çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

    Almanya da 5 büyük buzuldan biri eridi #1

    Tamamen eriyip yok olacak

    Uzmanlar, küçülen buz tabakasının 1 ila 2 yıl içinde tamamen eriyeceği tahmininde bulundu.

    Bilim insanları, Avrupa'da yer alan çok sayıda buzulun iklim değişikliği nedeniyle ilerleyen yıllarda yok olmaya mahkum olduğunu ifade ediyor.

    buzul


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