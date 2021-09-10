Almanya'dan fenomen reklamlarına yeni düzenleme

Almanya, sosyal medya fenomenlerinin önerdikleri ürünlerin hangi koşullarda reklam olduğunun belirlenmesi gerektiğine karar verdi.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda sosyal medya fenomenleri, birçok ürünün reklamını yapıyor, ancak paylaşılan hikayelerin veya gönderilerin reklam olduğunu belirtmiyorlardı.

Alman Federal Mahkemesi; ürün önerisi, resim ve etiket içeren sosyal medya içeriklerinin ‘’reklam’’ olarak işaretlenmek zorunda olmadığına hükmetti.

REKLAM OLDUĞU BELİRTİLMELİ

Alınan kararla, yapılan paylaşım aşırı derecede reklam içeriyorsa ya da fenomene bir getirisi varsa reklam olduğunun belirtilmesi gerektiği bildirildi.



Buna göre, Instagram fenomenleri paylaştıkları fotoğraflarda ürünün markasını etiketleyip kullanıcıları ürünün Instagram hesabına yönlendirmeleri mümkün kılındı.

Kararda; söz konusu etiketlerin, kullanıcıları şirketlerin web sitesine ya da doğrudan ürünün linkine yönlendirmemesi şartı koyuldu.

Berlin’de haksız rekabetle mücadele eden Toplumsal Rekabet Birliği, kanunsuz ve kayıtsız olarak reklam yapan 3 fenomene dava açmıştı.



Açılan davada iki fenomen Cathy Hummels ve Leonie Hanne’nin, kendilerine bir getiri sağlamadıkları için kanuna aykırı olarak hareket etmedikleri ortaya çıkmıştı.

Fitness fenomeni Luisa-Maxime Huss’un ise rekabet hukukuna aykırı olarak reklam yaptığına hükmedilmişti.

Huss'un paylaştığı reçel fotoğrafına koyduğu etiketin, kullanıcıları direkt olarak ürünün Instagram hesabına götürdüğü görülünce o dönem mahkeme tarafından hem Huss hem de şirketin fayda sağladığı düşünülmüştü.