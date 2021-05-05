ALTAY tankı için geliştirilen yerli motor BATU ilk kez ateşlendi

ALTAY tankı için geliştirilen yerli motor BATU ilk kez ateşlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tank, zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

"ATEŞLEME BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor." ifadesini kullandı.

ALTAY tankı için geliştirilen tank motoru BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi

ALTAY TANKINA ENTEGRASYONU 2024'TEN İTİBAREN YAPILACAK

BATU güç grubu, BMC Power tarafından geliştiriliyor. Altay tankının seri üretim versiyonunda Güney Kore menşeili yabancı bir motor kullanılacak. BMCPower’ın üreteceği Batu güç grubunun Altay tankına entegrasyonu ise 2024’ten itibaren yapılacak.

BATU GÜÇ GRUBU ÖZELLİKLERİ

BATU güç grubu 12 silindirli, V tipi, turbo dizel, su soğutmalı ve 1100 kW güç değerine sahip. En az 4600 Nm tork üretecek. Güç grubu kapsamında motorun yanı sıra soğutma paketi, hava filtrasyon sistemi, egzoz ve dümenleme, frenleme fonksiyonuna sahip bir transmisyon bulunuyor.

TRMotor CEO’su Dur, ayrıca Fırtına obüsleri için BMCPower tarafından geliştirilen 1000 Hp motorun transmisyonu için İngiliz bir firmayla iş birliği yapılmıştı. Bu transmisyon teste girdi ve başarıyla çalıştı.