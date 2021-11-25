Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu: İşte tüm zamanların en iyi 20 oyunu

Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu: İşte tüm zamanların en iyi 20 oyunu

Tüm zamanların en iyi oyunları, Altın Joystick Ödülleri ile belli oldu. İşte tüm liste...

1983’ten beri her yıl düzenlenen ve video oyunları arasından en iyiyi seçmeyi hedefleyen Altın Joystick Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu.

İlk olarak bilgisayar oyunu kapsamında düzenlenmeye başlayan ödüller, daha sonra konsol oyunlarını da kapsayacak şekilde düzenlendi.

Oyun dünyasının heyecanla beklediği ödüllere, bu yıl "Tüm Zamanların En İyi Oyunu" şeklinde yeni bir kategori daha eklendi.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ: DARK SOULS

Çıkışının ardından geniş kitlelere yayılan Dark Souls, tüm zamanların en iyi oyunu seçildi. Bu karar oyuncuların pek de hoşuna gitmedi; çünkü bazı oyuncular, Dark Souls'tan daha iyi oyunların olduğunu söylüyor.

Tüm zamanların en iyi oyunu kategorisine girmeye uygun 20 oyun ise şu şekilde sıralandı:

1. Dark Souls

2. Doom (1993)

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

4. Half-Life 2

5. Minecraft

6. Street Fighter II

7. Tetris

8. The Last of Us

9. Super Mario 64

10. Metal Gear Solid

11. Halo: Combat Evolved

12. Super Mario Bros. 3

13. Grand Theft Auto V

14. Portal

15. Call of Duty 4: Modern Warfare

16. Pac Man

17. Super Mario Kart

18. Space Invaders

19. Sim City (1989)

20. Pokémon GO

YILIN EN İYİ OYUNU

Ödül töreninin en merakla beklenen ödülü ise yılın en iyi oyunuydu. Yıl içerisinde çıkış yapan ve oyunculara korku dolu saatler yaşatan Resident Evil Village, ödül töreninde yılın en iyi oyunu olarak seçildi.

Ayrıca, En İyi Hikaye Anlatımı’nda Life is Strange: True Colors ödülü evine götürürken, En İyi Çok Oyunculu Oyun’da It Takes Two oldu.



