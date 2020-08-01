Altın kaplama iPhone 12 Pro'lar ön siparişe açıldı

Lüks akıllı telefon üreticisi Caviar, 18 karat altın kaplamalı özel iPhone 12 Pro modellerini ön siparişe açtı.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelediği iPhone 12 serisi merakla bekleniyor.

Rus merkezli lüks akıllı telefon kabı ve özel iPhone üreticisi Caviar, henüz orijinali tanıtılmadan özel üretim iPhone 12 Pro modellerini ön siparişe açtı.

Caviar'ın ürettiği modeller arasında hakiki piton derisinden, gümüşten, titanyumdan, karbondan ve altından yapılan iPhone 12 Pro modelleri bulunuyor.





FİYATLAR

Caviar'ın iPhone 12 Pro Victory Pure Gold ismiyle ön siparişe açılan modeli 23 bin 380 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ayrıca depolama alanı daha fazla olan iPhone 12 Pro Max modelini seçerseniz de 24 bin 540 dolar ödemeniz gerekecek.

iPhone 12 Pro Victory Pure Gold modeli 18 karat altın kaplamalı bir şekilde geliyor. Ayrıca telefonun üst kısmında 8 adet 0,48 karat elmas yer alıyor.

Yeni iPhone 12 serisine binlerce dolar ödemek istemiyorsanız, orijinal telefonların ekim ayında piyasaya çıkmasını beklemek bütçeniz için daha uygun olacaktır.



