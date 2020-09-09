Altın kaplama PlayStation 5'in ön sipariş fiyatı açıklandı

Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplama PlayStation 5'in ön sipariş fiyatını açıkladı. Altın kaplama PS5 almak isteyenler yarından itibaren sipariş verebilecek.

Sony, 11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı.

Her ne kadar Sony, etkinlik sırasında fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5'in altın kaplama sürümünün ön sipariş fiyatı belli oldu.

Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplamalı PlayStation 5'i yarından itibaren ön siparişe açacak. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre ürünler 250 adetle sınırlandırılacak.

ALTIN KAPLAMA PLAYSTATION 5 FİYATLARI

Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek (PS5 disk sürümü), ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak (PS5 dijital sürüm) ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

Altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları ise şu şekilde:

24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin (77 bin 500 TL)

18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin (78 bin 500 TL)

Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin (79 bin 500 TL)

24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin (78 bin 500 TL)

18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin (79 bin 500 TL)

Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin (80 bin 470 TL)

PlayStation 5 oyun kolu: 649 sterlin ( 6 bin 300 TL)

PlayStation 5 kulaklık: 399 sterlin (3 bin 860 TL)

Truly Exquisite şirketi, aldığı altın kaplama PlayStation 5 siparişlerini dünyanın her yerine göndereceklerini ve kargonun sigortalı olacağını söylüyor.