Always On Display nedir

Always On Display özelliği, günümüzde birçok OLED/AMOLED ekranlı cihazlarda kullanılan ekranın sürekli açık olması özelliğine deniyor.

İlk olarak LG G5 modeli ile hayatımıza giren bu özellik, telefonun ekranı kapalı olsa bile saat ve bazı bilgileri ekranda görmemizi sağladı. Daha sonra ise birçok android telefon ve akıllı saat, Always On Display özelliğinden yararlanmaya başladı.

Bu özellik sayesinde, ekranın büyük bir bölümündeki pikseller söndürülür ve ekranın siyah görülmesi sağlanır. Ardından saat gibi görmek istediğiniz özellikler aydınlatılır.

NEDEN YALNIZCA OLED/AMOLED EKRANDA KULLANILABİLİYOR

LCD ekranlar, sahip olduğu teknoloji bakımından biraz geride kalıyor. Örneğin LCD ekranlarda always on özelliği açık olsa bile, karanlık piksel ile aydınlık pikselin aydınlatma oranı aynı oluyor. Yani sizin karanlık olarak gördüğünüz bölümle, aydınlık olarak gördüğünüz bölümünün ışık seviyeleri ekranın her yerinde aynı kalıyor.

Bu nedenle üreticiler, LCD ekranlar için Always On Display özelliğini sunmuyor. Çünkü bu özelliği kullanırsanız, telefonun ekranı sürekli açık olacağından şarjınız çabucak bitecektir.

Ancak, OLED ekranlarda durum biraz daha farklı. Always on özelliğinin aktif olduğu OLED ekranlarda, karanlık olarak kalan piksellere hiç enerji verilmiyor. Yalnızca aydınlık olarak görülen pikseller güç tüketiyor. Bu da ekranın daha az şarj harcamasına neden oluyor.