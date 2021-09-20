Amatör gözlemci Jüpiter'deki çarpışmayı görüntüledi

Geçen hafta Jüpiter'e bir gök cismi çarptı. Ortaya çıkan ışık, Dünya'daki amatör bir gözlemci tarafından kaydedildi.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Ancak Jüpiter, büyüklüğü nedeniyle sık sık gök cisimlerinin hedefi haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde Jüpiter'e dev bir gök cismi daha çarptı.

DÜNYA'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çarpmanın etkisi o kadar büyüktü ki yayılan ışık Dünya'dan görüldü. Amatör gözlemci Jose Luis Pereira, doğru zamanda doğru yerdeydi ve söz konusu ışığı görüntülemeyi başardı.

"FAVORİM JÜPİTER"

Pereira, Space.com'a yaptığı açıklamada, "Ben çok çalışkan bir gezegen gözlemcisiyim. Jüpiter, Satürn ve Mars karşımdaysa gökyüzünün açık olduğu gecelerde gözlem yaparım. Özellikle favorim Jüpiter." dedi.

Gökyüzündeki çarpmaları tespit etmek için geliştirilmiş DeTeCt isimli programı kullanan Pereira, ilk kayıtta ufak bir parlaklık tespit ettiğini söyledi. Bunu önemsemediğini belirten Pereira, gece boyunca aralıksız kayda devam etti.

Birkaç saat sonra program olası bir çarpışma uyarısı verdi. Avrupa Uzay Ajansı da Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Pereira'nın videsundan ekran görüntüsü paylaşan ajans, "Henüz çok fazla bilgi yok ama kayıttan anlaşıldığı kadarıyla çarpan cisim ya çok büyüktü ya da çok hızlıydı." ifadelerini kullandı.