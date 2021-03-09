Amatör gözlemciden etkileyici Güneş fotoğrafı

Amatör bir gözlemci, evinin bahçesinde çektiği Güneş fotoğrafıyla oldukça beğeni topladı.

Güneş'i detaylarıyla fotoğraflamak için her zaman yüksek teknolojili bir gözlemevi mi gerekir?

TheVastReaches ismini kullanan bir Reddit kullanıcısının çektiği Güneş fotoğrafı, aslında bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu gösteriyor.

Kullanıcı, sözlüğün "Uzay" başlığında paylaştığı son derece ayrıntılı fotoğrafın bir gözlemevinde değil, evinin arka bahçesinde çekildiğini vurguladı.

Amatör gözlemci, fotoğrafın "Güneş kromosferinin (yıldızın atmosferinin üç ana katmanından ikincisi) çalkantılı doğasını" gözler önüne serdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür bir fotoğrafçılık, inanılmaz zordur. Çünkü fotoğraflanan Güneş'in ezici ışığı işleri zorlaştırıyor. Bu nedenle Güneş fotoğrafları, kontrastı ortaya çıkarmak için yazılımla işleniyor. Ben de bu yöntemleri olabildiğince iyi kullanmaya çalıştım."





BİNLERCE BEĞENİ ALDI

TheVastReaches’ın paylaşımı, Reddit kullanıcılarının büyük beğenisini topladı. 2 bin 600 kişinin beğendiği fotoğrafa binden fazla yorum yapıldı.

TheVastReaches’ın fotoğrafı arka bahçesinde çekmesini sağlayan ekipmanlar da epey güçlü ve pahalı.

Amatör gözlemci, fotoğrafın açıklamasında bu ekipmanları şöyle listeliyor:

Explore Scientific AR152

Daystar Quark Chromosphere

ASI174MM-Cool

Celestron AVX

Yapılan hesaplamalara göre yukarıdaki ekipmanlar, yaklaşık 4 bin dolar tutuyor. Ancak profesyonel astronomların kullandığı milyarlarca dolarlık ekipmanların yanında bu maliyet yine de oldukça düşük.