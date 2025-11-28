Amazon, ABD için 50 milyar dolarlık yapay zeka altyapısı kuracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amazon Web Services (AWS), hükümet odaklı yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleri için mevcut altyapısına yaklaşık 1,3 gigawatt ek kapasite eklediğini açıkladı.

Şirket, 2026 yılında temelleri atılması beklenen yeni veri merkezi tesislerine 50 milyar dolara kadar harcama yapmayı planlıyor.

11 BİN FEDERAL KURUMA HİZMET VERECEK

Bu stratejik yatırım, son yıllarda ABD hükümeti için inşa edilen AWS altyapısını genişleterek "AWS Top Secret" ve "AWS Secret" bölgelerine yeni kapasiteler ekleyecek.

Şirket, 11 binden fazla federal kuruma hizmet sunmayı ve ABD hükümeti için ilk özel yapay zeka altyapısını oluşturmayı hedefliyor.

NVIDIA VE AMAZON ÇİPLERİ KULLANILACAK

Washington yetkilileri, SageMaker ve Bedrock gibi Amazon'un en yeni yapay zeka teknolojilerine ve iş yüklerine bu proje sayesinde daha geniş erişim sağlayacak.

Ayrıca AWS, kurulacak altyapıda Nvidia hızlandırıcılarının yanı sıra kendi geliştirdiği Trainium yapay zeka çiplerini de kullanıma sunacak.

SAVUNMA VE İSTİHBARAT İŞ AKIŞLARI DÖNÜŞECEK

Amazon'a göre yeni tesisler, savunma ve istihbarat iş akışlarını dönüştürerek yeni nesil bilimsel modelleme ve dijital simülasyonlara güç verecek.

Potansiyel uygulama alanları arasında otonom sistemler, siber güvenlik, enerji ve sağlık araştırmaları gibi kritik sektörler yer alıyor.

AWS CEO'su Matt Garman, bu yatırımın federal kurumların süper bilgisayarlardan yararlanma biçimini kökten değiştireceğini belirtti.

Amazon, 2011 yılından bu yana sürdürdüğü hükümet odaklı bulut altyapısı çalışmalarını bu dev hamleyle bir üst seviyeye taşıyor.