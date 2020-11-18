Amazon, çevrimiçi eczane hizmetini ABD'de kullanıma sundu

ABD merkezli online alışveriş platformu Amazon, reçeteli ilaçların satın alınabileceği çevrimiçi eczane hizmetini hayata geçirdi.

Özellikle koronavirüs döneminde internet alışverişlerinin artması ile birlikte satışlarını ciddi oranda yükselten e-ticaret devi Amazon, yeni hizmetlerini kullanıma sunmaya devam ediyor.

Amazon, ABD'de reçeteli ilaçların satın alınabileceği çevrimiçi eczane hizmeti sunmaya başladı.

REÇETELİ İLAÇLAR AMAZON'DAN ALINABİLECEK

Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerin reçeteli ilaçlarını evden çıkmadan güvenilir bir şekilde Amazon'dan alabileceği belirtildi.

"Amazon Eczane" ismi verilen hizmet sayesinde müşteriler, eczane işlemlerinin tamamını masaüstü veya mobil cihazlar aracılığıyla yapabilecek.

Bu kapsamda, müşterilerin oluşturdukları profil üzerinden güvenli bir şekilde sigorta bilgilerini ekleyebileceği, reçetelerini yönetebileceği ve ödeme seçeneklerini belirleyebileceği kaydedildi.



PRIME ÜYELERİNE AYRICALIK

Amazon'un eczane hizmeti, Amazon Prime üyelerine iki günde ücretsiz teslimat hakkı sunacak. Ayrıca Prime üyeleri, sigortasız ödemelerde yüzde 80'e varan indirimler kazanacak.

ABD basınında yer alan haberlerde, Amazon'un eczane hizmetinin ülkenin büyük eczane zincirlerinden Walgreens ve CVS ile arasındaki rekabeti artıracağı belirtiliyor.

HİSSELERİ ARTTI

Açıklamanın ardından Amazon'un New York borsasında işlem gören hisselerinde yukarı yönlü bir hareket görülürken, ABD'li eczane zincirlerinin hisselerinde kayıplar yaşandı.

Ülkenin en büyük eczane zinciri olan CVS'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde düşüş gösterirken, Walgreens'in hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.



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