Amazon, elektrikli dağıtım kamyonunu tanıttı

Amazon, tamamen elektrikli kamyon şirketi Rivian ile ortaklaşa geliştirilen ilk elektrikli dağıtım aracını duyurdu.

Online alışveriş devi Amazon, 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefinin bir parçası olarak elektrikli kamyonlara yatırım yapacağını geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Daha sonra ABD'li şirket, ABD Michigan merkezli tamamen elektrikli kamyon şirketi Rivian ile ilk elektrikli dağıtım kamyonu için çalışmalara başlamıştı.

Şimdiye kadar Amazon'un elektrikli dağıtım kamyonuna ait yalnızca bilgisayar ortamında oluşturulan görüntüler yayınlanmıştı. Ancak şirket, yayınladığı bir videoyla, yeni aracını gerçek görüntülerle resmen tanıttı.

Yayınlanan görüntülere ve videoya baktığımızda, araçta yer alan birkaç büyük dijital harita ekranı ve sürücüsüz kullanım için Amazon Alexa entegrasyonu göze çarpıyor.

Araçtaki ekranlar ayrıca, dış tarafına yerleştirilen kameralar aracılığıyla kamyonun dışının 360 derecelik bir görünümünü sunuyor.

Rivian CEO'su RJ Scaringe, "Amazon ile geliştirdiğimiz araç, yalnızca elektrikli bir kamyon değil. Kargo teslimatı için optimize edilmiş bir araç yaratmak için güvenliğe ve işlevselliğe öncelik verdik." dedi.

Yeni kamyonu yollarda izlemek oldukça keyifli, ancak görünüşe göre önümüzdeki haftanın kitlesel alışveriş çılgınlığı olan Amazon Prime Day'e yardım etmesi şimdilik mümkün görünmüyor.

Amazon, 2022'ye kadar 10 bin ve 2030'a kadar 90 bin elektrikli aracı teslimatlarda kullanmayı planlıyor.



