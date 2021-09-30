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- Amazon ev tipi akıllı robotu Astro'yu tanıttı
Amazon ev tipi akıllı robotu Astro'yu tanıttı
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 09:36
- Güncelleme : 30.09.2021 - 10:27
Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerinin de gelişmesiyle oldukça sık karşımıza çıkan akıllı robotlar, artık evlerimize kadar girdi.
ABD'li e-ticaret devi Amazon, evdeki insanların ve hayvanların güvenliği için kullanılabilecek robotu Astro'yu tanıttı.
Yapay zekaya sahip sesli asistan Alexa teknolojisi ile donatılan ev robotu, uzaktan da kontrol edilebiliyor.
EVDE DEVRİYE GEZECEK
Astro’nun, güvenlik amacıyla evde devriye yapabileceği ve normal olmayan bir durumla karşılaştığında kullanıcısına bildirimler göndereceği de ifade edildi.
Amazon ev tipi akıllı robotu Astro'yu tanıttı - VİDEO
ASTRO SATIŞ FİYATI
Büyük bir ekran ile donatılmış olan Astro’nun, bir de kafasından çıkan periskop şeklinde bir kamerası bulunuyor. Şimdilik sadece ABD’de kısa bir süre 999 dolar fiyatla satılacağı açıklanan ev robotu, yıl sonunda teslim edilmeye başlanacak ve fiyatı da belli bir sürenin ardından 1.449 dolara çıkacak.
Daha önce de birçok farklı markanın denediği ev tipi robotlar, özellikle yüksek fiyatları sebebiyle genele yayılamadan sona ermişti.
Ancak Amazon’un rekabetçi bir fiyatlamayla bu pazara giriş yapması, piyasayı hareketlendirebilir.