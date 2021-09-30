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    Amazon ev tipi akıllı robotu Astro'yu tanıttı

    Amazon ev tipi akıllı robotu Astro'yu tanıttı

    Amazon, evdeki insanların ve hayvanların güvenliği için kullanılabilecek robotu Astro'yu görücüye çıkardı. İşte robotun öne çıkan özellikleri ve satış fiyatı...
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 10:27
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    Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerinin de gelişmesiyle oldukça sık karşımıza çıkan akıllı robotlar, artık evlerimize kadar girdi.

    ABD'li e-ticaret devi Amazon, evdeki insanların ve hayvanların güvenliği için kullanılabilecek robotu Astro'yu tanıttı.

    Yapay zekaya sahip sesli asistan Alexa teknolojisi ile donatılan ev robotu, uzaktan da kontrol edilebiliyor.

    EVDE DEVRİYE GEZECEK

    Astro’nun, güvenlik amacıyla evde devriye yapabileceği ve normal olmayan bir durumla karşılaştığında kullanıcısına bildirimler göndereceği de ifade edildi.

    Amazon ev tipi akıllı robotu Astro'yu tanıttı - VİDEO

    ASTRO

    ASTRO SATIŞ FİYATI

    Büyük bir ekran ile donatılmış olan Astro’nun, bir de kafasından çıkan periskop şeklinde bir kamerası bulunuyor. Şimdilik sadece ABD’de kısa bir süre 999 dolar fiyatla satılacağı açıklanan ev robotu, yıl sonunda teslim edilmeye başlanacak ve fiyatı da belli bir sürenin ardından 1.449 dolara çıkacak.

    Daha önce de birçok farklı markanın denediği ev tipi robotlar, özellikle yüksek fiyatları sebebiyle genele yayılamadan sona ermişti.

    Ancak Amazon’un rekabetçi bir fiyatlamayla bu pazara giriş yapması, piyasayı hareketlendirebilir.

    amazon astro

    amazon astro

    robot

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