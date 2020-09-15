Amazon Prime Türkiye'de hizmete açıldı: İşte Amazon Prime Türkiye fiyatı

Amazon'un abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye'ye geldi. Peki Amazon Prime'ın Türkiye'deki abonelik ücreti ne kadar? İşte Amazon Prime hakkında bilmeniz gereken her şey!

Amazon Prime; e-ticaret devi Amazon abonelerinin, çevrimiçi alışverişlerinde bedava ve hızlı kargo, Prime Video üzerinden film ve dizi izleme, abonelere özel fırsatlar gibi çeşitli ayrıcalıklara sahip olduğu bir hizmettir.

ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye'de kullanıma girdi.



Amazon Prime abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar, hızlı kargo ve ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming gibi seçeneklerden yararlanabiliyor.

AMAZON PRIME İLE NETFLIX'E RAKİP GELDİ

Ayrıca Amazon Prime üyeleri, Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyor.

Türkiye'deki kullanıcılar, ayrıca söz konusu servisleri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Şirkete yakın kaynaklara göre, şirket Amazon Basics ürünlerini de yakında Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

AMAZON PRIME - HIZLI VE ÜCRETSİZ TESLİMAT

Amazon Prime aboneleri, minimum alışveriş tutarına bakılmaksızın bütün ürünlerde ücretsiz kargo ve ertesi gün teslimat hizmetinden yararlanabilecek.

Amazon'un ertesi gün teslimat hizmeti, şimdilik yalnızca aşağıdaki şehirlerde kullanılabiliyor:

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Kocaeli

Eskişehir

Antalya

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Burdur

Isparta

Kütahya

Manisa

Sakarya

Yalova

Düzce

Afyon

AMAZON PRIME GAMING

Amazon Prime ile kullanıcılar, Amazon'un oyun servisi Prime Gaming'e de ulaşabiliyor. Bu sayede League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi popüler oyunlarda ek içeriklere ulaşabilen Amazon Prime aboneleri, ücretsiz oyunlara erişim imkanı yakalıyor.

AMAZON PRIME FİYATI

Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Ancak dileyen 30 günlük ücretsiz deneme paketinden de faydalanabiliyor.