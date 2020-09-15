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    Amazon Prime Türkiye'de hizmete açıldı: İşte Amazon Prime Türkiye fiyatı

    Amazon'un abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye'ye geldi. Peki Amazon Prime'ın Türkiye'deki abonelik ücreti ne kadar? İşte Amazon Prime hakkında bilmeniz gereken her şey!
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 12:07
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    Amazon Prime Türkiye'de hizmete açıldı: İşte Amazon Prime Türkiye fiyatı

    Amazon Prime; e-ticaret devi Amazon abonelerinin, çevrimiçi alışverişlerinde bedava ve hızlı kargo, Prime Video üzerinden film ve dizi izleme, abonelere özel fırsatlar gibi çeşitli ayrıcalıklara sahip olduğu bir hizmettir.

    ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye'de kullanıma girdi.

    Amazon Prime abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar, hızlı kargo ve ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming gibi seçeneklerden yararlanabiliyor.

    amazon prime

    AMAZON PRIME İLE NETFLIX'E RAKİP GELDİ

    Ayrıca Amazon Prime üyeleri, Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyor.

    Türkiye'deki kullanıcılar, ayrıca söz konusu servisleri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler.

    Şirkete yakın kaynaklara göre, şirket Amazon Basics ürünlerini de yakında Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

    amazon-prime

    AMAZON PRIME  - HIZLI VE ÜCRETSİZ TESLİMAT

    Amazon Prime aboneleri, minimum alışveriş tutarına bakılmaksızın bütün ürünlerde ücretsiz kargo ve ertesi gün teslimat hizmetinden yararlanabilecek.

    Amazon'un ertesi gün teslimat hizmeti, şimdilik yalnızca aşağıdaki şehirlerde kullanılabiliyor:

    • İstanbul
    • Ankara
    • İzmir
    • Bursa
    • Kocaeli
    • Eskişehir
    • Antalya
    • Balıkesir
    • Bilecik
    • Bolu
    • Burdur
    • Isparta
    • Kütahya
    • Manisa
    • Sakarya
    • Yalova
    • Düzce
    • Afyon

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    AMAZON PRIME GAMING

    Amazon Prime ile kullanıcılar, Amazon'un oyun servisi Prime Gaming'e de ulaşabiliyor. Bu sayede League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi popüler oyunlarda ek içeriklere ulaşabilen Amazon Prime aboneleri, ücretsiz oyunlara erişim imkanı yakalıyor.

    AMAZON PRIME FİYATI

    Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Ancak dileyen 30 günlük ücretsiz deneme paketinden de faydalanabiliyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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