Amazon, son çeyrekte 137,4 milyar gelir elde etti

Amazon, son çeyrekte 137,4 milyar gelir elde etti

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 137,4 milyar dolara ulaştı.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait finansal verilerini yayınladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 137,4 milyar dolara yükseldi.

Amazon, 2020'nin aynı döneminde net satışlarının 125,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu.

2021'DE TOPLAM GELİR 469,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Açıklanan rakamlara göre, şirketin 2021 yılı genelindeki geliri yüzde 22 artışla 469,8 milyar dolara ulaştı.

Amazon'un net kârı da geçen yılın son çeyreğinde 14,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin 2020'nin aynı döneminde elde ettiği net kâr 7,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Geçen yıl genelinde Amazon'un net kârı bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 33,4 milyar dolara yükseldi.

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, iş gücü arzında yaşanan sıkıntı ve enflasyonist baskılardan kaynaklanan yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bu sorunların, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle bu yılın ilk çeyreğine kadar devam ettiğine vurgu yapan Jassy, söz konusu kısa vadeli zorluklara rağmen iyimser olmayı sürdüreceklerini bildirdi.