Amazon, Starlink'e rakip oluyor: Uydudan internet gelecek yıl başlayacak Amazon, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink'e rakip oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk test uydularını uzaya gönderen şirket, gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, on binlerce internet uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

Fırlatacağı uydularla kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir başka şirket Amazon, 10 milyar dolardan fazla yatırımla 3 bin 236 adet internet uydusu fırlatmayı amaçlıyor.

Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet uyduları için Amazon'a gerekli izinleri geçtiğimiz yıllarda vermişti. Komisyon, uyduların yarısının fırlatılması için ABD'li şirkete 2026 yılına kadar süre tanıdı.

Amazon, gelecek yıl hizmete başlayacak

Amazon, SpaceX'in geniş bant ağına rakip olarak planladığı internet hizmeti için ilk test uydularını cuma günü fırlattı.

United Launch Alliance'ın Atlas V roketi bir çift test uydusuyla birlikte havalanarak, Dünya çevresinde nihai 3 bin 236 uyduyla küresel internet kapsamını geliştirmeyi amaçlayan bir programı başlattı.

Amazon, önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmet sunmaya başlamayı planlıyor.

Amazon yaptığı açıklamada, "standart müşteri terminali" olan 11 inçlik kare antenlerden her birinin saniyede 400 megabit internet hızı üreteceğini ve şirkete 400 dolardan daha ucuza mâl olacağını belirtti.

Amazon'un müşterilerine internet hizmeti verebilmesi için yörüngede en az 578 uyduya ihtiyacı var.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin verilerine göre, dünya nüfusunun tahminen yüzde 37'si hala interneti hiç kullanmadı.

Bunu fırsat bilen Amazon, gelecekte dünya geneline internet sunmak ve Starlink ile rekabet edebilmek için uydularına oldukça güveniyor.