Amazon, Tesla'da mutlu olmayan çalışanları işe almak istiyor

Elon Muks'ın çalışanlarına 40 saat ofiste bulunma zorunluluğu getirmesi, Amazon'u harekete geçirdi. E-ticaret devi, mutsuz olan Tesla çalışanlarının peşine düştü.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tutmuştu.

Haftada en az 40 saat ofiste çalışmadıkları takdirde çalışanları kovmakla tehdit eden Musk, bu tavrıyla oldukça tepki toplamıştı.

Amazon harekete geçti

Tesla’nın evden çalışma konusundaki yeni politikaları, çalışanların pek de hoşuna gitmedi. Durumu fırsat bilen Amazon, Tesla'da mutsuz olan çalışanlara talip oldu.

Amazon Web Hizmetleri (AWS) bölümünde bulunan işe alım lideri Zafar Choudry, durumdan mutlu olmayan Tesla çalışanlarını şirkete davet etti.

Amazon, süresiz evden çalışma kararı almıştı

ABD merkezli Amazon, geçtiğimiz yıl şirket çalışanlarının süresiz olarak evden çalışmasına olanak tanıyan bir program başlatmıştı.

Ek olarak Musk’ın satın almayı planladığı Twitter'ın birçok çalışanı da kalıcı olarak evden çalışıyor. Öte yandan, Twitter'ın Elon Musk bünyesine geçmesi, evden çalışma kararının iptal olmasına neden olabilir.